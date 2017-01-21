潘政琮Builder前兩輪T49 晉決賽要再拚一天

我要評比

潘政琮前兩輪並列第49，需打完第3輪才確定是否晉級。(美聯社資料照)

潘政琮21日在Career Builder挑戰賽次輪，揮出3鳥2柏忌71桿，以總桿140桿(-4)下滑至並列第49，想闖進決賽還要再拚一天。

這場比賽分3個場地進行，打完前54洞才決定晉級決賽名單，潘政琮前兩輪-4處於尷尬的晉級線邊緣，第3輪至少要打出低於標準桿才能取得2017年首場晉級。

美國選手史瓦福特次輪揮出67桿，以總桿130桿(-14)躍居首位。美國左手老將米克森打出66桿，以134桿躍居並列第6，加入爭冠行列。

(中時電子報)