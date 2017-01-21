TWICE等韓女團回歸 搶發專輯競爭激烈
春節過後，南韓眾家女團也將持續展開競爭，具有高人氣的Red Velvet、TWICE、Gugudan，2月份將陸續回歸歌壇，為演藝圈增添青春喜氣。
南韓「日刊體育」今天指出，Red Velvet將於2月初回歸。自去年9月發行第3張迷你專輯「Russian Roulette」之後，僅隔4個月再次快速復出。
SM娛樂公司發表聲明指出，Red Velvet將於下週起開始參加回歸相關的宣傳活動。
繼Red Velvet之後，以台灣正妹周子瑜為班底的跨國女團TWICE也很快將帶著作品與粉絲見面。
JYP娛樂公司表示，目前正在籌備特別專輯，該特別專輯是在去年10月發布的第3張迷你專輯「TWICE Coaster：lane1」中加入新歌，不過，TWICE具體的回歸日期仍在商議，尚未確定。
此外，Gugudan也計劃於2月份回歸。Gugudan於去年6月出道，成員囊括了在I.O.I中獲得高人氣的金世正和康美娜。
JellyFish娛樂公司表示，Gugudan計劃在2月份發行新專輯，現正在籌備之中。1月18日完成了專輯封面的拍攝，但具體的回歸日期還不確定。1060121
(中央社)
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