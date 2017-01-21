澎湖賞花海逛市集 電動遊園車亮相
新春新氣象，澎湖菜園苗圃休憩園區兩公頃的花海今天開放，並引進電動三輪遊園車，農曆春節連假民眾可搭乘園區賞花海，非常舒活。
澎湖菜園林區苗圃占地140公頃，其中近兩公頃規劃為「HAPPY 2017」花海，在去年先後遭受莫蘭蒂與梅姬颱風過境重創，澎湖林務公園管理所動員所有人力全力補、新植下，近20萬株矮牽牛花，正值盛開，花海美景。
澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興與秘書長胡流宗等人今早率500多名縣府員工和民眾，迎著凜冽的東北季風，率先健行體驗遊園賞花海，盛讚這片美麗的大花園，是民眾休憩的好所在，歡迎返鄉過年的鄉親在年假時，走春欣賞花海，並對林務所的工作人員辛勞，表示慰勉。
縣府在推動澎湖綠能式觀光，也首度引進兩輛電動三輪車，今天也同步在園區內示範，預計農曆年節期間，對外開放民眾免費搭乘體驗，未來將引進更多的綠能電動車。
澎湖縣政府為慶祝花海開幕，農漁局也在現場舉辦「農禽產品減價促銷活動」的農夫市集，有免費溫室小番茄、冬瓜糕、冰花等農特產品免費品嚐及冰花、青江菜、茼篙、花椰菜、結頭菜、甘藍、蘿蔔、胡蘿蔔、玉米等有機葉菜和雞肉等減價促銷活動作，讓民眾了解推動安全農業成果，吸引大批民眾趁機撿便宜。1060121
(中央社)
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