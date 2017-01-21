WBC門票搶手 韓國門票PB＋開賣首日秒殺
由寶悍運動平台PB+與韓國KBO獨家合作，搶先韓國開賣中華隊三場票劵『眾志成城套票』52組及『好想贏韓國』300張單場中韓大戰門票，20日中午開賣隨即湧入近千名PB+會員登入搶購，所有票劵被熱情球迷秒殺售完。
寶悍運動平台指出，20日的票劵開賣，台灣球迷用行動支持中華隊，預購秒殺所有KBO提供的票劵。票務人員預估，韓國隊出戰的場次，將會湧入滿場的球迷。而以色列、荷蘭、中華隊出戰的場次，預估門票也將售出超過7成。屆時，中韓大戰也將會一票難求。
寶悍運動平台強調，待購票付款作業完成後，將會統計票務，如有球迷未完成付款，將會有第二波釋出作業，預估數量將不會超過10組。同時提醒已經完成購票付款手續的球迷朋友，可享中華隊加油團官方商品的折扣優惠，相關紀念商品已於寶悍運動平台的「好物加」上線販售。
至於針對已經進入最後備戰狀態的球星高國輝、林哲瑄公開喊話，希望在韓國不要被韓國球迷包圍，更希望在韓國能看到、聽到台灣人的加油團加油聲。國瑞旅行社為此也特別籌組最強中華隊加油團，準備帶球迷除了去韓國為中華隊加油外，也準備了一場「無購物」行程的高質感旅行。
國瑞旅行社指出，目前在韓國傳出賽事票劵將於2月開始發售，已經聽聞不少韓國球迷準備摩拳擦掌搶購，而獲得寶悍運動平台贊助的國瑞中華加油團，則同樣已經優先取得賽事包區門票，屆時將與20日購買門票的台灣球迷會合，一起組成超強加油團，為中華隊搖旗吶喊。
與單獨購買門票球迷不同的是，抵達韓國後將舉辦球星級歡迎晚宴，賽事期間加油團成員也將可以在賽前提早入場，觀看中華隊賽前練習，同時將參觀包括殘室棒球場、文鶴棒球場、木洞棒球場。另外，由於本屆WBC採取新賽制，因此中華隊可能會打「第四戰」搶晉級機會，因此加油團也準備好第四戰門票，讓所有參加加油團的球迷「一場不漏」的為中華隊加油。
國瑞旅行社表示，目前加油團275個席位所剩不多，因此呼籲想要與中華隊前往韓國打敗韓國的球迷朋友，不要錯過最後的機會，讓台灣棒球魂在韓國球場燃燒，再次「相信中華」並且用「眾志成城」的勇氣，與中華隊一起在場上拚戰。
寶悍運動平台強調，本屆WBC與KBO努力協商後，才取得優先包區的權利，同時由於票劵取得不易，因此可以預期韓國門票開賣後，也將有可能出現秒殺現象，因此呼籲PB+會員及廣大球迷，把握機會參加國瑞旅行社發起的中華隊加油團，一起去韓國為中華隊加油。
(中時電子報)
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