NBA》籃網2017年首勝 客場爆冷痛宰鵜鶘
沒想到籃網難得贏球，一贏就要痛宰對手！籃網21日前往紐奧良客場，儘管林書豪因傷並未隨行，仍打出本季最佳進攻表現，終場143比114痛扁鵜鶘，除拿2017年第1勝，也總算中止11連敗，且拿本季客場第2勝。
上次籃網贏球，是在去年12月26日以120比118擊敗黃蜂，沒想到2017年的第1場勝利，卻讓球迷等了這麼久，籃網21日贏球關鍵在第2與第3節，分別攻下37、43分的高分，才能輕鬆把領先差距拉到20分以上。
籃網表現最佳球員還是先發中鋒布魯克羅培茲，他拿23分、8籃板、3助攻與3火鍋，射手波達諾維奇也不遜色，貢獻23分、6籃板與2助攻，最近受到重用的菜鳥後衛利維特17分，艾西與荷利斯傑佛生各有12分。
籃網全場投籃命中率高達5成78(投83中48)，三分命中率更有5成(投30中15)，甚至罰球命中率也有9成14(罰35中32)，相較於地主鵜鶘的命中率僅4成10，籃網簡直是把客場當作自家主場在打，投籃手感火燙到不行。
鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯雖有上場，且貢獻22分、9籃板、4助攻，可惜光靠他1人之力，仍然無法扭轉頹勢，鵜鶘得分次高的是先發小前鋒康寧漢14分，泰倫斯瓊斯13分，哈勒戴12分、8助攻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。