NBA》籃網2017年首勝 客場爆冷痛宰鵜鶘

籃網先發中鋒布魯克羅培茲仍是表現最搶眼的籃網球員。(美聯社)

鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯(左)，貢獻22分、9籃板、4助攻，可惜光靠他1人之力，無法扭轉頹勢。(美聯社)

沒想到籃網難得贏球，一贏就要痛宰對手！籃網21日前往紐奧良客場，儘管林書豪因傷並未隨行，仍打出本季最佳進攻表現，終場143比114痛扁鵜鶘，除拿2017年第1勝，也總算中止11連敗，且拿本季客場第2勝。

上次籃網贏球，是在去年12月26日以120比118擊敗黃蜂，沒想到2017年的第1場勝利，卻讓球迷等了這麼久，籃網21日贏球關鍵在第2與第3節，分別攻下37、43分的高分，才能輕鬆把領先差距拉到20分以上。

籃網表現最佳球員還是先發中鋒布魯克羅培茲，他拿23分、8籃板、3助攻與3火鍋，射手波達諾維奇也不遜色，貢獻23分、6籃板與2助攻，最近受到重用的菜鳥後衛利維特17分，艾西與荷利斯傑佛生各有12分。

籃網全場投籃命中率高達5成78(投83中48)，三分命中率更有5成(投30中15)，甚至罰球命中率也有9成14(罰35中32)，相較於地主鵜鶘的命中率僅4成10，籃網簡直是把客場當作自家主場在打，投籃手感火燙到不行。

鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯雖有上場，且貢獻22分、9籃板、4助攻，可惜光靠他1人之力，仍然無法扭轉頹勢，鵜鶘得分次高的是先發小前鋒康寧漢14分，泰倫斯瓊斯13分，哈勒戴12分、8助攻。

(中時電子報)