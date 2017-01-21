川普就職 學者：以政逼經牽動美中台

學者認為，川普並未在就職演說上著墨外交、安全問題，但很明確將和各國展開經貿談判；反映在美中台關係上，「一中」議題將變成美國拿來逼迫大陸經濟談判的利器。

美國新任總統川普今天宣誓就職，15分鐘的就職演說中，川普用語簡單，不使用繁複語法結構，堅持選舉初衷，以美國與美國人民為優先，誓言打破華府體制的陳腐，為人民找回工作與財富。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正表示，川普的就職演說幾乎沒有著墨美國身為全球第一大國的領袖地位，看不出整體的外交政策，或者是美國將在國際上扮演何種角色。

黃介正指出，川普不斷提到，美國的利益不會被剝奪，國際貿易方面不會再讓美國吃虧，這一點會給所有周邊國家帶來警訊，當然也包括中國大陸。

他說，以前美國在經貿問題上不斷控告中國，但大陸不痛不癢的；川普未來可能會拿「一中」刺激北京，讓大陸正視問題。再者，川普未上任前不斷提到南海問題、批大陸是匯率操縱國等，這幾件事川普會繼續盯。

中國文化大學政治學系講座教授陳一新指出，川普的談話強調美國優先、以美國利益為依歸，對外展現會要求經貿談判，未來大陸在經貿上將被迫談判，大陸也會在經濟上讓步，好讓美國對「一中」封口。

陳一新表示，川普就是要先顧好美國，因此也會想辦法減緩大陸成為世界第一大經濟體的速度，「只有把大陸壓下去，美國才能偉大，不然經濟上無法和大陸競爭」。

陳一新認為，川普若用「一中」逼大陸經貿談判，會對台灣產生負面影響。因為美國的一中政策是和平解決台灣議題，大陸的一中原則是不排除使用武力，大陸國務委員楊潔篪先前說要回到「一中原則」，已在釋放訊號。

他認為，若中美將「一中」端上談判桌，大陸不敢跟美國大幹一場，但會把矛頭對準台灣，在外交、經濟、軍事上恐嚇打壓台灣。

陳一新觀察，大陸在經貿上讓步是聰明的，但也有底線。大陸現在經濟下滑，若經濟成長率（GDP年增率）降至6.5%以下，可以讓步的空間會越來越少。因此大陸會設立停損點，不會讓自己「傷筋傷骨」。

黃介正認為，若中美觸及「一中」，雙方不會「未談先戰」，不會中美兩國的行政官員還沒見面就端出這種重大課題。1060121

(中央社)