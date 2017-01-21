韓文藝界黑名單案 獨檢組逮捕文化部長

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被控主導「文藝界黑名單」案的南韓青瓦台前秘書室長金淇春和文化體育觀光部現任長官趙允旋，因涉嫌濫用職權和作偽證，今天凌晨遭「親信門」獨立檢察組逮捕。

首爾中央地方法院認為金淇春和趙允旋兩人犯罪事實確鑿，有湮滅證據的可能性，因此簽發了逮捕證。

南韓聯合新聞通訊社報導，趙允旋成為首位被獨立檢察組逮捕的在任長官（部長）。

據報導，南韓民主黨等在野黨在趙允旋被捕前就要求其辭職，有觀察人士認為，趙允旋會在今明兩天內就去留做出決定。

金淇春涉嫌於2013年8月到2015年2月擔任青瓦台秘書室長時，統籌指揮黑名單的制定、管理和實施，趙允旋則涉嫌於2014年6月至2015年5月在青瓦台擔任政務首秘期間參與制定黑名單。

南韓文藝界黑名單，是指把所謂的「左翼人士」排除在政府補助範圍外，被列入這份黑名單的藝人共計9473人，其中包括著名導演金基德、朴贊郁，演員金惠秀、宋康昊、河智苑等。

獨立檢察組認為，2014年4月16日「世越號」沉船海難事故發生後，批評政府應對不力的輿論擴散，因此青瓦台政務首席秘書室主導制定這份黑名單並下達給文化體育觀光部。名單初期只有數十到數百人，之後不斷增加，至接近1萬人。

報導引述獨立檢察組指出，青瓦台和文化體育觀光部制定和管理文藝界黑名單，嚴重損壞自由民主主義的核心價值，即思想、表達和言論自由，屬違憲行為。

獨立檢查組還認為，金淇春管理黑名單時，可能與總統朴槿惠有所溝通，因此獨檢組計劃最遲2月對朴槿惠進行面對面調查時，除了受賄嫌疑外，還將就是否指示制定黑名單進行調查。

另外，金淇春和趙允旋在國會「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上做陳述時，均稱不知道「文藝界黑名單」的存在，獨立檢察組認為，這屬於作偽證行為，涉嫌違反「關於在國會作證和鑒定的法律」。1060121

(中央社)