年節零食熱量評比 巧克力酥片奪冠
年節難免放縱吃零食，根據國健署資料，熱量、脂肪和糖含量前3名的零食，分別是巧克力酥片、芝麻蛋捲和榛果巧克力。想放縱大吃前，要先想一想。
衛生福利部國民健康署今天表示，農曆年節即將到來，親朋聚會常聚在一起邊看電視、邊聊天，零食一口接一口。但零食體積小、重量輕，暗藏高熱量、高油、高糖、高鹽危機。
國健署指出，常見零食（餅乾）熱量、脂肪含量及糖含量前3名為巧克力酥片（每片35公克，168大卡，含6.5公克脂肪及7.9公克糖）、芝麻蛋捲（每根15公克，86大卡，含5.4公克脂肪及4公克糖）、榛果巧克力（每顆12公克，66大卡，含3.9公克脂肪及4.8公克糖）。
其他常見的零食、蜜餞，如米(艸果)條，每一個熱量有60大卡；每20公克的芒果乾，也有60大卡；每18公克的芭樂乾，也有60大卡。
國健署說，若民眾在春節期間天天吃1包巧克力棒（約45公克）、4條芒果乾（約40公克）、5片蜜汁豬肉乾（約50公克）、1把魷魚絲（約30公克）、2塊牛軋餅及3根麻花捲（約30公克），每天光零食的熱量就超過900大卡。
不僅熱量爆表，脂肪、糖、和鈉的攝取量也太多，春節6天吃下來累積的熱量需爬上18座101大樓（2046階樓梯）才能消耗。
國健署長王英偉表示，年節零食3妙招，應「挑新鮮蔬果，選原味堅果」、「零食分享吃，減量增健康」、「相約有運動，健康有活力」。1060121
(中央社)
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