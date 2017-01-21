集集老照片展 穿梭時光逾半世紀
南投縣集集鎮公所今天起在集集樟腦出張所舉辦老照片展，近70張珍貴老照片橫跨日治時期到九二一地震，讓民眾更認識集集。
集集鎮公所今天起到3月26日在集集鎮民生路57號「集集樟腦出張所」舉辦「集史有你，集集老照片展」，呈現日治時期孩童穿和服參加盛會、民國初期反共抗俄的軍訓活動等一張張珍貴在地老照片近70張，帶領民眾勾勒出集集鎮過往歷史面貌。
集集鎮公所今天舉辦開幕茶會，邀在地耆老石俊雄、石耀男，分別以「集集八景」和「集集有趣歷史」進行主題分享，大人、小孩坐在板凳，聆聽集集過往的軼聞趣事，現場也安排展覽解說。
集集鎮長陳紀衡說，老照片來自鎮公所和集集文化交流及發展協會收藏，珍貴的照片帶領民眾了解不時期的集集鎮，包括日治時期兒童穿和服參加活動、民初反共抗俄氣氛的軍訓活動、早期水牛與牧童、吊橋與流籠等交通工具、老師擦藥治學生頭癬的有趣畫面。
陳紀衡表示，老照片呈現集集鎮歷經九二一地震的破壞與摧殘歲月軌跡，更能明白集集樟腦、香蕉產業風華歷史，盼藉老照片展回顧過去，並展望更實際與感動的願景，歡迎鎮民和遊客參觀。1060121
(中央社)
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