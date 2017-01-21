韓國瑜：連署像烏龜爬門檻 過了就有把握

日前表態參選國民黨主席的台北農產公司總經理韓國瑜21日說，連署會全力以赴，最擔心連署門檻會不會有「技術性問題」，對自己而言，連署像是「烏龜爬門檻」，過了就很有把握。中央社記者劉建邦攝 106年1月21日

日前表態參選國民黨主席的台北農產公司總經理韓國瑜今天說，連署會全力以赴，最擔心連署門檻會不會有「技術性問題」，對自己而言，連署像是「烏龜爬門檻」，過了就很有把握。

韓國瑜上午召開「談川普就職美國總統後的台美關係走向」記者會，並邀請學者陳一新、張五岳與談，韓國瑜會前受訪時，被問及關於傳出有1萬多名新黨員加入國民黨以及連署門檻的看法。

韓國瑜說，各種可能性都有，有些人是認同某些候選人的理念而加入國民黨，動員、人情、理念都有，國民黨主席選舉是黑白電影，因自己的加入就變成彩色，國民黨前副主席的詹啟賢也宣布參選，更讓彩色電影變3D動畫，越來越精采，也希望新北市長朱立倫和立委江啟臣一起加入，讓「伸展台上的模特兒越來越多，誰的身材好不好，會一覽無遺」。

至於宣布參選後是否影響郝龍斌的票源，韓國瑜說，一點都不擔心，把自己的意見呈現在市場，由藍軍的朋友決定，喜歡就支持，不喜歡就不支持，來多少人對自己都一樣。

韓國瑜表示，連署會全力以赴，擔心連署門檻會不會有「技術性問題」，聽說有1萬多名新黨員加入國民黨，希望可趁這個機會，連署對自己來說，就像「烏龜爬門檻，就看這一半，連署過了就很有把握」。1060121

(中央社)