我要評比

1月21日中視午間新聞搶先看 │中視新聞20170121

【川普演說 美總統川普就職演說 驚見電影台詞!?】

川普已於今天凌晨宣誓就職，成為美國第45任總統，但有美國網友發現，其中一段內容，竟然和電影蝙蝠俠《黑暗騎士：黎明昇起》中反派班恩的台詞，一模一樣。

=====

【土豪驗毒 W飯店命案!土豪哥驗出毒 轉嫌疑人 】

W飯店小模命案，有重大進展！「土豪哥」朱家龍，供稱自己都在「看電視」，但尿液反應顯示有毒品反應，外傳檢方將首度以嫌疑人身分將他傳喚到案。

=====

【雲街低溫 雲街逼近!冷空氣爆發 今起急凍4天 】

強烈大陸冷氣團來襲，冷空氣爆發，各地大幅降溫。衛星雲圖上雲街接近台灣，北部創入冬新低溫，預計會冷4天。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)