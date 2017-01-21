路透：川普已成美總統 但仍自認叛將

反川普的民眾高舉一個川普人偶。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)週六已經正式就職，但他的態度仍和競選時一樣，採取反叛傳統、外來者的角色，路透社(Reuters)指出，這無助消除反對他的美國民眾的敵意，也表示川普甚至不打算和其所屬的共和黨現有勢力合作。

路透社表示，川普的就職演說混合了銷售員的遊說技巧，和對目前政治秩序的一種輕蔑。川普很可能打算依照其競選風格管理美國政府，不會走向和共和黨一樣的路線。

在競選期間，川普一直以外來者的角色，以討伐共和黨和民主黨犯下的錯之姿贏得選票，他的就職演說證實他不打算改變這個角色，仍舊認為自己是個領導改革、一腳仍踏在戰場中的反叛領袖。他就職演說強調官員富了，但工作機會和工廠沒了，並宣稱將把華府的權力還諸人民。

川普在演說中還是繼續將美國講成一個被犯罪、移民、恐怖主義和不公平貿易協議圍攻的國家。但事實上美國的經濟相當健全，犯罪率下降，而且相較之下相當安全。川普再度強調這些問題後，繼續向民眾表示他才是「唯一的」個解決之道，沒有提到他會和哪位共和黨官員合作，基於民主黨強烈反對他，因此當然也沒有提到任何民主黨官員。

儘管川普宣稱他將以美國人的利益優先，但他並未試圖向300萬名投給他的競爭對手希拉蕊(Hillary Clinton)來的民眾，遞出象徵和平的橄欖枝，川普的就職演說還是針對他最堅貞的支持者。

他的演說和1981年雷根總統(Ronald Reagan)的演說有雷同之處，兩者都談到經濟和工業的問題，但雷根的年代美國經濟正面臨遲滯、失業率更是高達7.5%，但川普前任歐巴馬(Barack Obama)的任期間，工作機會不斷增加，失業率僅4.7%。田納西州范德比大學(Vanderbilt University)的總統歷史學家Thomas Alan Schwartz說，川普塑造的情境，大概無法吸引每個美國人，川普激起的是一股國家危機和衰退的危險。

來到華府參加川普就職典禮的56歲北卡羅萊納州居民Belinda Bee說，她相信川普會擊敗伊斯蘭教恐怖主義，並維持自己外來者的角色，「現在國家屬於人民、不屬於政治家了。」來自愛達荷州52歲的Aundrea Friedley說，她認為川普的就職演說相當有利，並曾讚他將權力還給人民。

(中時電子報)