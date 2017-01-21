辦3.5萬簡樸婚禮 Rain西裝藏這段故事

辦3.5萬簡樸婚禮，Rain結婚西裝也走簡樸風。（圖／取自《OSEN》韓網）

韓國天王Rain與「南韓第一美女」金泰希結束5年戀情長跑，19日舉辦教堂婚禮，小倆口是南韓演藝圈中的大牌明星，兩人大婚不高調、奢華，婚禮走低調、簡樸風，據悉，舉辦婚禮費用約130萬元韓幣（約3.5萬元台幣），就連Rain結婚西裝也藏有小秘密。

Rain與金泰希戀情修成正果，兩人低調在19日舉辦教堂婚禮，金泰希穿著她設計俏麗白色短裙婚紗，露出修長美腿，而Rain的結婚西裝則是他平時就在穿的西裝，這對巨星夫妻婚事低調，婚禮也走簡樸路線，作風廣受好評。

舉行完教堂儀式後，Rain與金泰希宴客招待觀禮親友，婚後Rain就帶著老婆回娘家，貼心舉動也被大讚是好老公，而小倆口也將於明天（22日）到印尼峇里島度蜜月，享受兩人世界。

(中時電子報)