強烈大陸冷氣團好威 全台16測站入冬最低溫紀錄

1月21日10時全台溫度分布圖。（中央氣象局）

這波強烈大陸冷氣團真的有感，昨天開始至今天清晨，全台有16個測站測得入冬以來最低溫紀錄，其中昨天下午淡水攝氏10.4度是入冬全台最低溫。

氣象局表示，受冷氣團影響，昨天下午淡水出現10.4度低溫，是入冬以來全台最冷紀錄；另外，昨天刷新低溫紀錄的還有基隆11.4度、台北和板橋都是12.2度、新屋和梧棲12度、新竹和蘇澳則都是11.6度。

中央社報導，今天清晨中南部也可以感受到冷氣團威力，清晨台中12.8度、台南13.1度、高雄15.8度、恆春18.2度、花蓮14.2度、台東和澎湖14.7度、宜蘭11.6度也都刷新該測站入冬以來低溫紀錄。

氣象局表示，這波冷氣團威力最強的時候就是今天，之後會逐漸減弱，預計影響台灣到下週二，週三起天氣逐漸回暖；但是由於鋒面通過，北部、東半部有局部雨、下週四小年夜和除夕東北季風再報到，又轉為偏冷天氣。

(中時電子報)