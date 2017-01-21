湖北南漳山崩 受困14人救出3人
中國大陸湖北省襄陽市南漳縣城關鎮便河村海市蜃樓酒店後方昨晚發生山崩，導致飯店部分建築垮塌，估計14人受困。截至今天凌晨4時23分，已救出3人。
中新社報導，根據南漳縣官方消息，事發時間為20日晚上7時30分左右。初步了解，山體崩塌時，飯店內大約有14人。截至21日凌晨4時23分已救出3名被困人員，生命體徵均正常。救援仍在進行。
中共湖北省委書記蔣超良和湖北省省長王曉東要求立即全力救援，嚴防次生災害發生，不惜一切代價搶救被埋人員。同時，立即調查崩塌原因。1060121
(中央社)
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