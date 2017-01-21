揮毫迎新春 宣導春安防災

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新北市政府消防局第六救災救護大隊21日舉辦「119消防節誌慶暨宣導活動」，現場安排揮毫春聯，也透過闖關活動，宣導防火、防災正確觀念。（新北市消防局第六救災救護大隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年1月21日

新北市政府消防局第六救災救護大隊21日舉辦「119消防節誌慶暨宣導活動」，現場安排揮毫春聯，也透過闖關活動，宣導防火、防災正確觀念。（新北市消防局第六救災救護大隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年1月21日

新北市政府消防局第六救災救護大隊今天舉辦「119消防節誌慶暨宣導活動」，現場安排揮毫春聯，也透過闖關活動，宣導防火、防災正確觀念。

農曆新年將至，為推廣正確防災觀念，第六救災救護大隊結合汐止婦女防火宣導隊、汐止警分局、鐵路警察局台北分局、地方里長及慈濟功德會，上午在汐止區的興廣場舉辦「119消防節誌慶暨宣導活動」。

活動由婦宣分隊長、新北市議員白珮茹主持，一改過去較靜態消防宣導模式，現場除有大師揮毫春聯，也安排「消防魔術師」、「滅火小小兵」與「平安守門員」等挑戰關卡，宣導各項消防知識、滅火觀念及推廣火災警報器，還有精彩歌舞演出。

此外，會場展示消防人員使用救災器材、消防衣帽鞋，民眾還能穿戴體驗，另安排搜救犬示範實際救災搜索，有免費消防文宣品可拿，歡迎民眾前往共襄盛舉。1060121

(中央社)