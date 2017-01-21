生涯開創者高球挑戰賽 潘政琮晉級

台灣高球選手潘政琮在生涯開創者挑戰賽次輪打出71桿，並以兩輪合計140桿並列49名的成績晉級，這是他今年首次獲得晉級。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金580萬美元（約新台幣1億8276萬元）的生涯開創者挑戰賽（CareerBuilder Challenge），當地時間19日起在美國加州進行4回合共72洞賽程。

潘政琮首輪在拉昆塔高爾夫俱樂部（LaQuinta CC）打出4鳥、1柏忌的69桿並列34名，次輪他在尼克勞斯巡迴賽球場（Nicklaus Tournament Course）抓下3隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，兩輪合計低於標準桿4桿的140桿成績讓他並列49名。

在前兩輪的比賽結束後，潘政琮獲得晉級，這是他今年首度獲得晉級，也是這個球季（2016-17球季）連同過去7戰，累積的第5場晉級。

美國名將米克森（Phil Mickelson）在喜互惠公開賽（Safeway Open）後就未出賽，經歷兩次手術的他在這場比賽復出，首輪他打出5鳥、1柏忌的68桿並列25名；次輪他在尼克勞斯巡迴賽球場抓下6隻小鳥、獵下1隻老鷹，吞下2個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿10桿的134桿的成績讓排名上升到並列第6。

美國選手史瓦福特（Hudson Swafford）今天在尼克勞斯巡迴賽球場抓下7隻小鳥，沒有吞下柏忌，連兩輪打出65桿，合計低於標準桿14桿的130桿成績讓他躍居領先位置。1060121

(中央社)