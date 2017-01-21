氣溫為何急降？鄭明典說分明
強烈大陸冷氣團來襲，昨天開始氣溫急降冷颼颼。氣象專家鄭明典今在臉書分析原因：強烈大陸冷氣團有一小分裂高壓快速南下，小高壓伴隨的冷空氣隨之影響臺灣，帶來一陣快速的降溫過程。
鄭明典貼文貼圖解說：來看看發生甚麼事？他指出，昨天一個小分裂高壓快速南下，小高壓伴隨的冷空氣隨之影響臺灣，帶來一陣快速的降溫過程。
但是，這個分裂高壓尺度小，移速快，很快就出海，臺灣北部由偏北風轉成東北風，東北風在海面時間略長，所以水氣增加但是溫度也略上升。
鄭明典預估，由於有東北低壓發展，持續將主高壓的冷空氣往南推，加上日本低壓接力將冷空氣往南送，所以冷平流持續，臺灣的氣溫會持續偏低。下一次降溫應該是會發生在主高壓出海之前。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。