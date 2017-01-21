氣溫為何急降？鄭明典說分明

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鄭明典指出，冷平流持續，台灣氣溫會持續偏低。(圖/鄭明典fb)

強烈大陸冷氣團來襲，昨天開始氣溫急降冷颼颼。氣象專家鄭明典今在臉書分析原因：強烈大陸冷氣團有一小分裂高壓快速南下，小高壓伴隨的冷空氣隨之影響臺灣，帶來一陣快速的降溫過程。

鄭明典貼文貼圖解說：來看看發生甚麼事？他指出，昨天一個小分裂高壓快速南下，小高壓伴隨的冷空氣隨之影響臺灣，帶來一陣快速的降溫過程。

但是，這個分裂高壓尺度小，移速快，很快就出海，臺灣北部由偏北風轉成東北風，東北風在海面時間略長，所以水氣增加但是溫度也略上升。

鄭明典預估，由於有東北低壓發展，持續將主高壓的冷空氣往南推，加上日本低壓接力將冷空氣往南送，所以冷平流持續，臺灣的氣溫會持續偏低。下一次降溫應該是會發生在主高壓出海之前。

(中時電子報)