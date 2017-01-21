感謝付出 高市客委會表揚志工
高雄市政府客委會感謝志工1年來的辛勞與奉獻，表揚績優志工。美濃客家文物館現有志工48人，105年服勤時數達4112小時，服務11萬5424人次，志工人力資源有效發輝，成功行銷美濃客家文化。
客委會主委古秀妃表示，美濃客家文物館成立以來，秉持著以客為尊，高規格的服務品質理念，多年來深獲遊客好評，應歸功於導覽志工本著回饋家鄉的服務熱誠及志工精神，長期無私地奉獻，實在令人敬佩，未來期望有更多年輕新血加入服務團隊，讓專業與寶貴經驗能世代傳承。
今年美濃客家文物館志工隊表現亮眼，志工隊長林勝雄老師帶領志工隊榮獲多項殊榮，客委會特別推薦林老師參加中華民國第18屆「志願服務獎章」，從全國各界推薦919人中選出120位得獎者，林勝雄老師憑藉著豐富的導覽資歷及優秀表現脫穎而出，實屬不易，難能可貴。
美濃客家文物館志工隊以退休公教人員居多，其中陳宏生、劉金蘭賢伉儷現定居高雄市，「夫妻同心」成為快樂志工，每週日固定開車到美濃客家文物館值勤，今年齊獲高雄市政府志願服務銅質獎，堪為志工楷模。
美濃客家文物館即日起招募儲備導覽志工，歡迎年滿18歲以上，不限經歷，具奉獻、服務熱誠及責任心，且對文化工作有濃厚興趣者，踴躍加入志工服務行列，一同推廣客家文化。有興趣者可上官網http://chakcg.kcg.gov.tw/index.php下載報名表或來電洽詢(07)6818338轉22。
(中時)
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