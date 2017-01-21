年金國是會議 全教產拒絕參加

年金國是會議明天舉行，全國教育產業總工會今天發表聲明指出，這個會議是為了貫徹政府獨裁的年金改革版本而開，他們拒絕參加為其背書，也絕不願成為執政黨用過即丟的衛生紙！

民進黨政府上任以來，將年金改革視為最重要的改革目標，去年召開年金改革委員會，舉辦了20場會議；接下來又在北中南東舉辦了4場分區座談。在這些會議上，各單位的委員紛紛提出有關不同職業別對於年金及退休金的方案及版本，召集人陳建仁副總統、副召集人林萬億在各場合中均指稱這是「傾聽各種不同聲音」、「由下而上」的改革。

1月19日陳建仁副總統發布新聞，提出年金改革版本：「18趴分三段調降、6年後歸零」、「所得替代率先降到75%，再逐年降到60％」、「希望七月前立法院能通過新的年金版本」。

全教產認為，副總統所提出的版本，不僅沒有採納不同職別的特殊性；在20場年改會及4場分區座談會上，更是聞所未聞。這不但不是所有年金改革委員們的意見；更不是所謂的「從下而上」、「傾聽民意」。年改會曾在去年11月時說要提出精算報告，在4場分區座談會上，政府卻完全避談基金精算數字。而參與年改會的委員，也被執政者當成猴子耍，上演了一齣偉大的「大馬戲團」戲碼！

蔡英文總統說：「勞工的權益是民進黨心中最柔軟的那一塊。」但全教產表示，蔡總統表面上這麼說，實際上卻是關起耳朵，只用自己早就擬好的版本來對付所有為國家工作的軍公教勞朋友們。請問世界上有哪一個國家、有哪一個公司用這樣蠻橫的手法來對待自己的雇員？哪裡有當家鬧事，不思追求國家、公司的共同利益，只想鬥臭鬥垮自己的員工的？所謂的「柔軟」、「慈悲」，不過是「真獨裁」、「真霸凌」！

(中時)