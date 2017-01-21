學測英文作文 看圖說故事出遊塞車人潮
大學學科能力測驗第二天，今天第一節考英文，作文題目很符合將屆的農曆春節，考看圖說故事，要考生根據全家出遊、路上塞車與景點人擠人聯想可能發展。
翻譯題以「玉山」為主題，要求考生翻譯「玉山（Jade Mountain）在冬天常常覆蓋著厚厚的積雪，使整個山頂閃耀如玉」，及「 征服玉山一直是國內外登山者最困難的挑戰之一」。
英文作文則考看圖說故事，提供3幅連環圖片，第一幅圖片是全家準備出遊，第二幅圖片是路上遇大塞車，第三幅圖片是到觀光景點發現大批人潮，要考生想像第四幅圖片可能發展，然後寫出一篇涵蓋每張圖片內容且結局完整故事。1060121
(中央社)
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