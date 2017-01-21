洪秀柱要陪青年黨工在黨產會外吃年夜飯

國民黨主席洪秀柱表示，黨產爭議無解，國民黨青年黨工繼續在黨產會外埋鍋造飯，她已傳簡訊告訴他們，會陪著他們在帳篷裡吃年夜飯。

洪秀柱結束舊金山、芝加哥、休士頓與洛杉磯的訪美行，上午在洛杉磯的下榻飯店，召開總結此行的記者會。她掛心也在立法院外，不滿年金改革而絕食的抗議民眾，她返台後第1件事就是直接到現場探視他們。

年關將屆，洪秀柱自嘲，自己也是台灣政壇的「3無女子」，無父母、無配偶、無子女。至於該怎麼過年，她首先想到的就是還在「不當黨產處理委員會」外埋鍋造飯的國民黨青年黨工們。

她表示，如果黨產爭議仍無解，青年黨工繼續在黨產會外埋鍋造飯，她會陪著他們在帳篷裡吃年夜飯，這個決定已經透過簡訊告訴他們。

洪秀柱指出，此行她深切感受海外支持者，在國民黨最艱困之際仍不離不棄的熱情，並說這是國民黨再起的動力。

有關國民黨將選舉黨主席，洪秀柱說，她不反對改革黨員連署的制度，至於是否應降低黨員連署門檻，或取消、廢除黨員連署，可好好研究。

洪秀柱先前已表示，返台後將邀請有意參選黨主席的各方，磋商如何辦好公平、公正、公開的選務，她在記者會中答覆記者詢問表示，她個人不反對改革黨員連署制度。

經歷過多次選舉的洪秀柱表示，對有意參選黨主席的人關切黨員連署可能會衍生的爭議，她也深有同感，不反對改採其他方式讓連署真正落實。

她表示，如果一定要連署，如何落實連署的人數及門檻等規定，要降低門檻或是取消、廢除連署，這些都要好好研究。

洪秀柱表示，連署制度更改需經過國民黨全代會同意，如果大家都有一致的看法，是否可透過中常會表決，日後經由全代會追認，但是沒辦法在這裡講得很具體，需在返台後好好研究。

記者會結束後，洪秀柱與國民黨海外部主任郭昀光等人前往洛杉磯國際機場（LAX），搭乘下午2時30分的華航CI005班機返台。1060121

(中央社)