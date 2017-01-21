吳若權代言咖啡有成 考取4張專業證照
知名作家吳若權除了文筆好，現在說起咖啡經也頭頭是道，他被連鎖咖啡業者王信鈞說動代言咖啡，還跟著到寮國走訪產地，接著認真上課，在1年內取得4張咖啡證照。
吳若權除了是知名作家，也是廣播主持人，他有一次邀請王信鈞上節目談咖啡，過了1年後，收到王信鈞寄來有兩人合照的禮盒，讓他印象深刻，又過了好長一段時間，王信鈞突然來問他有無意願合作代言咖啡。
吳若權表示，在他還沒好好思考時，就隨著王信鈞走訪位於寮國的咖啡產地，他到產地參觀咖啡生產流程，發現王信鈞對當地咖啡農的照顧與尊重，與自己的理念契合，也看到咖啡產製過程嚴謹，更發現王信鈞為了照顧咖啡小農，以兩倍行情收購咖啡豆，並為農民開挖水井、興建水利，還蒐集台灣二手衣送到寮國，讓他很感動，也對代言歐客佬咖啡品牌深具信心。
王信鈞指出，歐客佬咖啡從平價連鎖咖啡起家，正準備從以往咖啡原物料專賣店的形象，轉型為專業精品咖啡館，並首次跨足麵包烘焙坊，過程中，邀請吳若權以企業顧問的角度，提供許多建議及方向，讓歐客佬企業的內外部、軟硬體逐漸強大。
因為代言咖啡的機緣，讓偶而品嚐咖啡的吳若權積極研習咖啡專業知識與技能，他說，在上課期間，他不敢缺課，從台北到台中的高鐵路程中，他手上研讀的就是研習資料，在努力投入下，他在1年內取得4張專業證照，要如何根據咖啡豆的個性沖泡出最佳的咖啡，都是他用心鑽研所得。1060121
(中央社)
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