遭潘瑋柏暗算 李毓芬直播中崩潰尖叫
女神李毓芬和「潘帥」潘瑋柏私下交情不錯，是會常常一起聚會的好友，沒想到昨晚好友背叛，女神竟遭潘帥暗算？！最近全球瘋玩砸派機，好友可玩、情侶可玩，連主人跟狗狗都能have fun，這對李毓芬、潘瑋柏這對好友也跟風玩一波，只是結果讓女神崩潰了！
李毓芬臉書粉絲團昨天貼出一則短片，影片中她跟潘瑋柏對決，兩人展開砸派機決鬥，女神相當守遊戲規則，緊靠砸派機努力地按著，但調皮的潘帥可沒這麼安份，他趁李毓芬專注時，邊盯砸派機邊伺機而動，側身往李毓芬身後移動，正當女神以為自己要贏了的時候，潘帥一個move，將早藏好的奶油罐猛然往李毓芬臉上擠，讓女神崩潰放聲尖叫，旁邊也爆出一陣笑聲，李毓芬po影片時也忍不住抱怨：「好不容易贏一次……這個人很誇張！」。
(中時電子報)
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