學測數學青蛙跳題抄參考書？ 大考中心：83年出題就有了
昨天大學學測第一天第二節考數學科，但有教團指出，選填題F以青蛙跳考機率概念的題目，與坊間參考書相似度很高，因此質疑「大考題目照抄參考書？」對此，大考中心解釋，數學上本就有許多關於青蛙跳的相關問題和遊戲，大考中心的出題皆為原創，此題沒有錯誤內容，也不會送分。
大考中心發言人黃璀娟表示，看到坊間有類似的題目時也嚇了一跳，因為大考中心在試題設計都是原創，基本上這題內容沒錯，解題概念取自課綱中第一學年機率單元中，古典機率的定義和性質，是各版本都會教到的概念。
黃璀娟說，數學上有許多有關青蛙跳的相關問題和遊戲，早在民國83年大考的數學題中，就有引用青蛙跳作為情境設計試題，之後許多學校期中考或參考書上都有類似試題。
黃璀娟進一步說明，大考中心的命題原則是不超綱、不與5年內試題相同即可，因此本題沒有問題，不會送分。
(中時)
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