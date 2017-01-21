三民區公所三鳳中街發放工業及服務業普查紅包袋

高雄市三民區公所今（21）日到三鳳中街發送「敬請支持工業及服務業普查」金雞紅包袋給各大攤商及現場採買的民眾，同時搭配「我支持工業及服務業普查！」打卡道具看板，邀請店家及民眾拍照打卡上傳至三民區公所FB，並分享至自己的頁面即可獲得精美好禮一份。

三鳳中街一直是高雄民眾過年前夕採買年貨的首選，也是三民區四大商圈之一，為了因應「105年工業及服務業普查」的到來，今年三民區公所特別製作可愛俏皮的金雞紅包袋，挑選在春節前夕前來發送給店家及民眾，除了應景實用，也達到廣為宣導的效果，現場民眾紛紛爭相索取。

工業及服務業普查為政府5年一度定期舉辦之重要基本國勢調查，這次（105年）普查以105年12月31日為普查標準日，普查期間為106年4月15日至6月15日，對象為從事工業及服務業之企業及場所單位，預計在過年後，2月16日由各區公所設立「工業及服務業普查所」，負責執行實地調查工作。

三民區公所陳盈秀區長表示，三民區向來為本市工商大區，工業及服務業家數和其他區相比，居高市第1名。此次本區普查初估家數為2萬1893家，屆時普查人力約需動員將近130人，因此本所特別重視工業及服務業普查。除了先前已自製了布條、立旗、海報看板和背包旗搭配各項活動宣導，此次還特別因應三鳳中街年貨大街的特質，看準年節買氣會湧進大批人潮，製作紅包袋搭配宣導，希望讓本區四大商圈之一的三鳳中街攤商老闆及採購民眾都能廣為周知，未來也請大家於普查期間多加支持與配合。

(中時)