台北—花蓮航線 立榮接手飛航營運

我要評比

復興航空公司去年11月22日無預警停飛並解散，國內航線暫由華信航空接手至2月15日，交通部民航局今表示，台北—花蓮航線未來將由立榮航空接手。

根據交通部核定的分配結果，台北—花蓮、台中—花蓮航線2月16日起將分別由立榮及華信航空公司接續飛航；金門—馬公航線則由立榮航空接續飛航，其他航線（台北、高雄往返金門、馬公）則將由立榮、華信及遠東等3家業者共同分擔，並將依市場需求提供適當運能。

民航局說，此次復興航權收回分配，計有兩岸27條航線、61班及帛琉航線每週2班，業者提出營運需求為兩岸21條航線，桃園—貴陽等6條兩岸航線及帛琉航線則無業者申請。

根據分配結果，華航獲配台中—上海浦東等4條航線共計每週7班；長榮獲配松山—上海浦東等4條航線共計每週8班；立榮獲配桃園—浦東等2條航線共計每週7班；華信獲配松山—上海虹橋等3條航線共計每週5班；遠東獲配松—福州等9條航線共計每週21班；台灣虎航獲配桃園—無錫等2條航線共計每週4班。

(中時)