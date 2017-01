學測英文又見寶可夢 學測第三度入題

今天學測第二天,第一節考英文,手機遊戲寶可夢三度入題,題幹指出人們在玩寶可夢時發生眾多意外,因此玩家常被提醒要「??」周邊環境中可能的危險。

試考生表示,英文試題取材包含歷史、文化、國際議題、生物和心理學等面向,但出現的單字不難,詞彙題考的也不是艱難單字,文意選填題單字難易適中,只要認真讀上下文就可判斷答案,而閱讀測驗著重文意理解,必須清楚文章內容才能作答,整體難度屬於中間偏易。

非選擇題部分,試考生表示,中譯英的題目對台灣考生不陌生,單字句型也不會太難,英文作文回歸看圖寫作,圖片故事內容明白,考生發揮空間大,但測驗考生的英文敘述能力。

手機遊戲寶可夢繼昨天國文科和數學科入題後,今天英文科三度入題,考題為「Due to numerous accidents that occurred while people were playing Pokemon GO, players were advised to be _____ of possible dangers in the environment.」,題幹指出因為人們在玩寶可夢時發生眾多意外,因此玩家常被提醒要「??」周邊環境中可能的危險,要求考生選出適當詞彙。1060121

