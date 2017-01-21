旅客大幅成長 越南將擴建胡志明市機場

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由於旅客數量大幅成長，越南胡志明市新山一國際機場近年來時常陷入壅塞情況，越南政府與各部委昨天召開會議，同意將出資近20兆越盾擴建機場，以因應機場壅塞問題。

數據顯示，目前新山一國際機場（Tan Son Nhat）年均運載能力為2500萬人次，但實際上年均旅客數量高達2800萬人次，導致時常陷入壅塞情況。特別是春節前後民眾往來旺季，機場雍塞情況更加嚴重，飛安因而受到壓力。

越南快訊新聞網站今天報導，副總理鄭庭勇（Trinh Dinh Dung）昨天召集交通部等相關部門官員開會，討論與找出疏解上述窘境的措施。

報導指出，鄭庭勇已同意由某一航空工程設計與諮詢公司提交的其中1項擴建新山一國際機場的方案，包括跑道、滑行道、停機坪、航廈等擴建項目，施工時間為3年，投資金額19兆7000億越盾（約8.74億美元）。

報導說，新山一國際機場擴建方案完工後，年均旅客運載能力可達4300萬至4500萬人次，將能夠滿足運載旅客需求。1060121

(中央社)