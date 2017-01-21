旅客大幅成長 越南將擴建胡志明市機場
由於旅客數量大幅成長，越南胡志明市新山一國際機場近年來時常陷入壅塞情況，越南政府與各部委昨天召開會議，同意將出資近20兆越盾擴建機場，以因應機場壅塞問題。
數據顯示，目前新山一國際機場（Tan Son Nhat）年均運載能力為2500萬人次，但實際上年均旅客數量高達2800萬人次，導致時常陷入壅塞情況。特別是春節前後民眾往來旺季，機場雍塞情況更加嚴重，飛安因而受到壓力。
越南快訊新聞網站今天報導，副總理鄭庭勇（Trinh Dinh Dung）昨天召集交通部等相關部門官員開會，討論與找出疏解上述窘境的措施。
報導指出，鄭庭勇已同意由某一航空工程設計與諮詢公司提交的其中1項擴建新山一國際機場的方案，包括跑道、滑行道、停機坪、航廈等擴建項目，施工時間為3年，投資金額19兆7000億越盾（約8.74億美元）。
報導說，新山一國際機場擴建方案完工後，年均旅客運載能力可達4300萬至4500萬人次，將能夠滿足運載旅客需求。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。