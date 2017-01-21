川普宣誓就職 星國總統與總理發賀電

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美國新任總統川普宣誓就職，新加坡總統陳慶炎和總理李顯龍發出賀電，李顯龍強調，美星兩國已建立極佳的安全防衛關係，特別是在應對恐怖主義的全球威脅也能緊密合作。

根據新加坡外交部今天凌晨發布賀電，陳慶炎也邀請川普及家人訪問新加坡。

陳慶炎表示，美國從第二次世界大戰以來，在亞太地區扮演不可或缺角色，為區域國家和平和繁榮貢獻良多。新加坡將持續和美國共同促進區域利益。

李顯龍在賀電中指出，美國和新加坡的自由貿易協定非常成功，除帶動投資及增加出口外，也替兩國創造了數千個工作。

李顯龍說，新加坡會致力加強和川普政府合作，也期待和川普會面，促進兩國的共同利益。1060121

(中央社)