春節送暖有愛最美，警助獨居耆老圍爐。（吳江泉翻攝）

歲末年終與家人團圓享用豐盛的佳餚，是過年的傳統習俗，但對獨居長輩而言，卻是遙不可及的夢，高市左營警分局20日晚上結合老家園餐飲、埤西里里長余清榮、左營區的信仰中心鎮福廟及左營區公所舉辦「寒冬送暖、幸福年菜」關懷獨居長輩餐會。

該公益活動自101年歲末發起至今已舉辦5年，由第1年的參與人數500人增加至今至少有800人參與。此關懷活動已經持續多年不間斷，這份愛心與關懷也為寒冬注入一股暖流。

左營警分局平日結合民防義警及守望助隊等民力探訪慰問轄內獨居耆老，對於特別需要關懷之長者更是給予協助的，在歲末年終特別邀請獨居耆老共同圍爐用餐。

左營分局特別安排在餐會間，透過幽默風趣的方式進行犯罪預防及交通宣導。左營分局表示期望藉由抛磚引玉的行動，喚起「老吾老以及人之老」之傳統文化精神，此次活動結合社會大眾的力量共襄盛舉，並透過各通路廣為宣傳，期望大家共同關懷弱勢獨居長輩。

(中時)