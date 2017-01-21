健茂生技發明專利 獲國際競賽首獎

健茂生技發明專利獲獎。（吳江泉翻攝）

健茂生技發明專利競賽名耀國際。（吳江泉翻攝）

深耕於高雄加工出口區的健茂生物科技公司，榮獲本屆科威特發明專利競賽技術首獎的殊榮，獲得獎金1萬美元。其所屬4項發明專利同獲4項科威特發明專利金牌獎及伊朗頒發國家技術特別獎，榮獲發明專利金牌獎的技術分別為「無糖發酵法」、「SOD發酵法」、「植化素發酵法」及「微紅酒發酵法」，健茂生技大量的研發投入，在生技產業已逐漸樹立技術領先之優勢，旗下「新力活」品牌在科威特為臺灣打響了知名度，榮獲6項發明大獎，名振中東國際，為拓展回教國家市場旗開得勝。

健茂生物科技公司位於高雄臨廣加工出口區，以「無糖發酵法」為業界無糖發酵技術先驅，突破了現有產業界仰賴糖份發酵的傳統技術，健茂生技許長祿總經理也特別提醒消費者，「無糖才能真正為身體帶來健康」，這份理念也反映到旗下「新力活」品牌，以清新、魅力、鮮活為宗旨，期盼不只給臺灣消費者帶來健康的新選擇，更能為世界各地的消費者提供無糖活性多酚的產品。

健茂生技長期重視於研發的投入及生產品質的管控，更已通過ISO-22000、HACCP與清真哈拉認證，這份堅持成就了健茂生技年年得獎的殊榮，從2014年德國紐倫堡發明專利競賽、2015年韓國發明專利競賽、2016年臺北鉑金獎發明專利競賽，到此次2017年科威特發明專利競賽的6項大獎，均使得健茂生技及「新力活」品牌揚名國際，為臺灣生技產業打響國際，發展生物技術的新亮點，連科威特內閣事務部長及發明展大會主席，都對新力活產品表達高度的興趣，近年來健茂生技成為海內外產業界尋求技術移轉及合作的熱門對象。

加工處高雄分處表示，高雄分處多年來結合學研單位積極輔導區內事業爭取政府補助資源，協助區內廠商研發新產品、新技術，致力於產業升級轉型、提升產業競爭力，健茂公司連續四年屢獲國內外殊榮，即為成功案例最佳見證。

(中時)