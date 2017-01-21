學測英文監試人員昏倒 救護車緊急送醫

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大學學科能力測驗第2天，大學入學考試中心今天表示，英文科考試時，有監試人員在走廊昏倒，考區緊急請救護車協助送醫。救護車進校園時，關閉警報聲，未影響考生。

大考中心說，上午英文科考試時，北區某試場有監試人員身體不適，在走廊外昏倒，考區緊急請救護車協助送醫，並臨時調派監試人員協助。救護車進入校園時，關閉警報聲，由於監試人員是在走廊外昏倒，未影響考生。

106學年學測第2天考試，第1節考英文，缺考率1.6%，比去年略降。1060121

(中央社)