抗議聲浪中 川普民粹演說就職

美國總統川普今天上任，並以充滿民族主義的語調誓言達成「美國優先」，並於宣誓就任美國第45位總統後，宣布美國進入新政策時代。

法新社報導，數十萬人冒雨站在國家廣場（National Mall），見證70歲的共和黨億萬富翁接掌橢圓形辦公室，並聽川普發表民粹式的激情演說。

川普允諾終止華盛頓過去那種一切如常。他說：「從今天開始，我們的國家治理將有新的展望；從此刻起，一切唯有美國優先。」

他說：「今天不僅是政權從一個政府移交給另一個，也不只是一個黨移交給另一個黨，而是我們將權力從華府重新交還給你們，交還人民。」

川普說：「只要團結，我們就能讓美國再次強大、讓美國再次富有、讓美國再次驕傲、讓美國回到安全。還有，只要團結，我們就能讓美國再次偉大。」在發表演說前不久，川普左手按著林肯（Abraham Lincoln）曾用過的聖經，口頌喬治．華盛頓曾講過的35字宣言。

儘管美國首都華盛頓不再提供官方人數統計，參加川普就職的人群明顯比歐巴馬2009、2013年的兩次就職要少，國家廣場部分區塊及遊行動線等不少地方都空蕩蕩。

就在川普宣誓並團結支持者的同時，反對他的群眾也在華府各地湧現。大多數示威群眾，諸如反種族主義者、反戰者、女權運動者、支持男女同性戀與雙性戀及跨性別者、親移民與主張大麻合法化的團體，都平和地發出反對聲音，但仍有暴力衝突出現。

有400到500名穿戴面罩黑衣、扛著無政府主義旗幟的示威人士，在華盛頓市中心砸破窗戶、縱火，在川普宣誓會場數條街以外與鎮暴警察混戰，超過90人因破壞公物被捕。

但即便是和平示威的群眾，也在川普的總統豪華車隊開往白宮路途時，發出震耳欲聾的嘶吼，他們高喊「不是我的總統」；而支持川普的群眾則在看台旁的街道高喊「美國！美國！」（譯者：中央社陳亦偉）1060121

(中央社)