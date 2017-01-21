學測數學考「青蛙」 與參考書9成像惹爭議

學測數學科題目抄自坊間參考書？全國教師工會總聯合會解題老師、台東均一實驗中學老師許玉華說，數學科選填題F，考青蛙跳4步後回到原點的機率，跟坊間參考書相似度達9成，「不是很理想」、「應該避免」。

今年學數學科選填題F題目是：「一隻青蛙位於坐標平面的原點，每步隨機朝上、下、左、右跳一單位長，總共跳了四步。青蛙跳了四步後恰回到原點的機率為何？」

坊間參考書題目則是：「坐標平面上，一隻青蛙從原點出發，每次可向上、下、左、右隨機選一個方向移動一單位長，求經過四次移動後，青蛙又回到原點的機率為何？」

許玉華表示，學測數學科這一題和參考書的題目實在非常像，「連青蛙上、下、左、右跳都一樣」，幾乎是不改就抄過來，連答案都相同，實在很不好。她認為，幸好這一題是考排列組合基本概念，有沒有做過參考書題目都不影響作答，否則爭議會很大。

(中時)