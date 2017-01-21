NBA》又在第3節 勇士轟垮火箭6連勝

勇士前鋒卓雷蒙格林(右)試圖閃過火箭卡培拉的火鍋伺候。(美聯社)

勇士本季真的很會打第3節！21日靠著第3節猛轟37分，勇士跟火箭打完前3節，就取99比79的大幅領先優勢，也讓末節提前變成垃圾時間，勇士終場125比108狂轟地主火箭，摘下6連勝，續以37勝6敗戰績，位居聯盟龍頭。

最近手感最燙的勇士球員，仍屬剛獲選全明星賽先發的杜蘭特，21日投19中12，拿下全場最高32分，另有7助攻、4籃板、2抄截、2火鍋，柯瑞也拿24分，克雷湯普生16分，卓雷蒙格林15分、8籃板及7助攻，帕楚利亞10分。

火箭球星「大鬍子」哈登雖有17分、11助攻與7籃板，三分球卻是投5中0，且發生7失誤，整體表現相當低迷，剛剛傷癒復出的替補中鋒卡培拉，反而是表現全隊表現最佳球員，他拿22分、12籃板，更難得的是他僅打了21分鐘。

(中時電子報)