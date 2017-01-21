早產小男嬰遭棄巷內 挺過10度低溫活下來

強烈冷氣團來襲，台南市冷颼颼。然而，一名剛出生還連著臍帶的早產小男嬰，昨天晚上卻被丟棄在台南市安平區的小巷內，全身只裹著一條綠色浴巾，在只有10度的低溫戶外中哭泣，直到今天上午才被民眾發現，經通報台南市消防局緊急將男嬰送往郭綜合醫院急救後，目前男嬰狀況良好。警方將根據路口監視器，尋找棄嬰的狠心人。

發現男嬰的劉姓男子說，今天清晨隱隱約約聽到有嬰兒的哭泣聲，他想住家附近並沒有新生兒，可能是「被丟棄小貓在叫」，並沒有理會，直到上午起床後，又持續聽到哭聲，覺得奇怪，經循哭聲方向查詢後，赫然在圍牆旁發現一名綠色浴巾裹著的男嬰，臍帶還未脫落。

消防局救護員獲報到場，發現男嬰在低溫下已全身發白，但仍有生命跡象，經緊急送往郭綜合醫院急救，目前已沒有生命危險。

(中時)