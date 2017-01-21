回應提問 龍應台：不願當大陸文化部長
前文化部長龍應台近日訪港，在演講時他特別點名「紅歌風波」當事人、浸會大學副校長周偉立不准提問，引來笑聲。被觀眾問及，是否願意去大陸當文化部長時，她回答，「絕對不願意」。
龍應台2016年10月在香港演講「一首歌，一個時代」，詢問觀眾啟蒙歌曲是哪一首時，周偉立回答「我的祖國」，龍應台不熟悉這首歌，問他怎麼唱，結果引來全場大合唱。影片傳出後，民族主義情緒高漲的大陸網民為「龍部長被紅歌打臉」叫好。
星島日報報導，龍應台這次到香港浸會大學演講，主題為「亂世中的個人修身」，周偉立也坐在台下聆聽。龍應台在演講問答時，直接點名「周偉立不要舉手！我不知道你會說出什麼話來」，觀眾頓時拍手大笑。
現場觀眾提問，「如果（大陸國家主席）習近平請你去大陸做文化部長，你會不會去？」。龍應台回答，「知道什麼是『葉公好龍』吧，答案是非常清楚的，絕對不願意」。
龍應台說，現在任何一個國家請她去做文化部長，她都不願意。「我的國民義務已經在台灣盡完了，但如果習先生請我去給文化部官員演講，我一定會去」。1060121
(中央社)
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