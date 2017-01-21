川普簽執行令 砍歐記健保開第一槍
美國總統川普今天就任後，簽署一項旨在限縮歐記健保（Obamacare）所產生負擔的行政命令。川普先前曾誓言廢除歐記健保。
法新社報導，川普的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）形容，這項行政命令是將2010年平價醫療法（Affordable Care Act）的「經濟負擔最小化」，直到廢除。
將歐巴馬指標性政策的歐記健保廢除，是共和黨最高優先項目。共和黨在川普今天入主白宮後，同時掌握參眾兩院多數和行政權。
在共和黨的觀點中，為讓數百萬沒有被社會保險與雇主提供保險所涵蓋的人納入健保範疇的歐記健保，代表支出增多，更朝向社會主義、歐洲式的醫療保險。
歐記健保相當大程度取決於要求每個人都要投保，並為無力承擔費用的人提供聯邦補助。共和黨則認為前者要求過於強制，後者則增加太多支出。
歐記健保讓超過2000萬人被納進醫療保險，將無健保保障的美國民眾比例，由2010年的16%，降低至去年的8.9%。
川普先前已表示，歐記健保應廢除並「同時」由替代方案取代。鑑於美國龐大醫療保健系統的複雜性，這將是一個艱難的挑戰。（譯者：中央社陳亦偉）1060121
(中央社)
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