男女士官上摩鐵 一睡床一睡地板仍判賠15萬

已婚徐姓士官，與同袍女士官出遊，看電影、上摩鐵，徐妻憤而提告。徐男辯稱當時是因颱風夜才去投宿汽車旅館，且一人睡床上、一人睡地板，並未發生性關係。台中地院審理後，認為雖不能證明通姦，但已對其婚姻造成重大衝擊，判決兩人應連帶賠償15萬元。

徐妻供述，與丈夫結婚4年，女士官明知對方是有婦之夫，卻相約至汽車旅館過夜，且兩人均為現役軍人，卻屢次假借軍中勤務繁忙在外幽會，破壞她的婚姻生活。

且兩人上摩鐵後，女士官於前年8月間還傳簡訊給徐妻，自承：「本人跟妳老公做出越矩事宜，造成破壞家庭和諧，在此深深道歉，並保證與妳老公不再有任何曖昧情事以及任何親密接觸發生」、「我要怎麼做，才能平復妳的心情」。

事情鬧開後，徐男在軍中的自白書提及：「有一颱風天，邀女士官看電影，當天去汽車旅館過夜，兩人一人睡床上、一人睡地板，兩人並未發生性關係。」而女士官的自白書也大致與徐男相同。

台中地院審理後，法官審酌，徐男與女士官為軍中同袍，平時互傳曖昧簡訊，還一同在汽車旅館過夜，雖不能證明通姦，但兩人所為確實已破壞徐妻家庭的幸福圓滿，使被害人深受打擊，造成心理嚴重傷害，判決兩人連帶賠償15萬元。

(中時)