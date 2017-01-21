兒非老婆所生 傅達仁驚認有「2.5次婚姻」
資深主播傅達仁近日推出新書《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》，回顧84年傳奇一生，談及家庭，傅達仁坦承此生有過「2.5次婚姻」，除了元配饒梨珍、二婚鄭正玨（鄭貽）外，他在書中大方承認：「50多歲時，認識一個17歲的女孩，為我生下一子」。
傅達仁在自傳中自剖情史，承認28歲前是個見到女生就容易臉紅的標準宅男，因和原配聚少離多，才讓傅達仁開始轉變，和許多女孩有了來往，最後遇上現任妻子鄭正玨，也就是前立法委員雷倩的母親，她和雷學明離婚後，兩人才續上愛緣。
傅達仁50多歲時老來得子，當時轟動一時，其兒傅俊豪如今20多歲，傅達仁最近則在出版的新書中坦承傅俊豪是在他與另一名紅粉知己所生，此事當時對鄭正玨打擊不小，「但她和我並未生任何子女」，鄭正玨選擇包容，並扛起照顧兒子責任，而該名紅粉知己最後成了傅達仁的家人，相伴30多年，「應是半個夫人」。
(中時電子報)
關鍵字：傅達仁
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