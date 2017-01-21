親民黨團：年金改革 求富也求均
親民黨立法院黨團總召集人李鴻鈞今天表示，年金改革，政府須提各類基金開源方案，不能只在乎分配問題，而沒有把餅做大想法，要求「富」也求「均」。
年金改革國是會議明天召開，親民黨團將推派親民黨籍立法委員周陳秀霞、前親民黨籍立委李桐豪出席。
李鴻鈞上午與周陳秀霞、李桐豪舉行記者會說，親民黨做為忠誠在野黨，支持年金改革，但不能把保險年金與職業退休金混一起談，會讓人民因職業別對立衝突更嚴重。
他說，政府在年金改革過程中，不能迴避應承擔的責任，特別是最終支付責任，也須面對軍公教勞將產生預期性心理，緊縮消費支出，經濟成長將立即產生負面效果。
李鴻鈞表示，親民黨主張可用「一二三」說明，一指一個願景，建立老年經濟安全保障制度；二是兩個基本態度，年金制度確需改革、改革步調要在輕重緩急上調整；三是指三重經濟安全保障制度。
周陳秀霞說，三重經濟安全保障制度是「披薩理論」，以基礎年金為餅皮、職業年金為餡料、以商業年金為芝心，由政府負擔基礎年金最終償付責任、雇主與個人共同提撥職業年金、再由個人依自由意志與財力購買商業年金保險。
李桐豪表示， 三重經濟安全保障制度，還需搭配可攜式年金及建立超級基金。
他說，可攜式年金定義就是不論軍公教勞各種職業別轉換，不論基礎年金或職業年金年資，都可帶著走。
李桐豪表示，政府應整合各類基金形成超級基金，做為保障全體老人最低生活水準基金，也才能共同調度不同職業退休基金，維持老人生活水準。1060121
(中央社)
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