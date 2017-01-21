川普計畫重建軍力 誓保美國優勢
據白宮網站今天所公布的第一份政策聲明，美國總統川普將「重新打造」美國龐大的軍力，提升美國的反飛彈能力，並且將擊敗伊斯蘭國（IS）列為優先工作。
法新社報導，這份聲明於川普就任總統後不久公布。聲明指出，川普將終止國會與歐巴馬政府曾達成協議的國防部支出限制，並且很快就會公布概述川普對軍力願景的新預算計畫。
白宮表示：「我們將提供軍事首長未來國防需求計畫的工具；我們不允許其他國家超越美國軍力。」
聲明指出，美國將發展一項「最先進的飛彈防禦系統」，以防禦來自伊朗、北韓及其他國家的攻擊。
白宮網站還表示，川普將扭轉美國海、空軍縮小的趨勢，海軍已展開一項發展計畫。聲明說：「川普曉得，我們的軍力優勢必須讓人無庸置疑。」
聲明還列舉，研發網路戰能力是一關鍵目標。在美國情報單位指俄羅斯藉網攻政黨電腦干預美國大選後，相關議題漸受重視。
即使美國目前還沒有攔截北韓飛彈的完整防禦網，但美國已於西岸部署用來攔截北韓彈道飛彈的飛彈系統，根據這項歐巴馬政府所訂的政策，今年底前這些攔截系統將增至44套。
美國有線電視新聞網（CNN）與其他美國新聞報導引述一位國防部官員的話，指上週五角大廈已部署一套高科技的海基X波段雷達，以監控未來數月北韓可能發射的長程飛彈。（譯者：中央社陳亦偉）1060121
(中央社)
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