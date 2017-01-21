學測英文 考生意外時事未入題
今天學測第二天第一節考英文，台南多名考生感覺試題難易度中等，比較意外的是以往常會入題的時事，這次一題都沒有，比較難的部分應該是詞彙測驗的單字。
與昨天考完數學後相比，今天上午考完英文科之後，在台南一中考場應試的考生，臉部表情感覺較為輕鬆。
楊姓考生打趣地說，昨天考完數學真的是很難過，今天考完英文感覺上就沒有那麼難過了。最意外的是以前幾乎每次必考的時事題，這次竟然一題都沒有，整體難易度應該算是中等。
李姓考生說，難易度感覺上應與去年的學測題目差不多，題目中也沒有融入太艱深的數字概念。在詞彙測驗的部分，以往常考的單字這次出現較少，很多是比較新的單字，可能算是所有題目中比較難的部分。
周姓考生說，看圖寫作的考題出的是家庭出遊遇到人很多、大塞車的景象，算是很好發揮的題目；其他的題目難易度算是適中，只要平常多寫些考古題，應該都會有幫助。1060121
(中央社)
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