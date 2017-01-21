跟外甥玩躲貓貓 川普小兒子萌樣搶鏡

美國總統川普家人和內閣人選今天在國會山莊，圍繞在新上任的三軍最高統帥身邊時，川普10歲小兒子巴隆搶盡鋒頭，被拍到逗弄10個月大外甥的可愛模樣。

「每日郵報」網站（Daily Mail）報導，「迷你川普」巴隆（Barron Trump）陪同爸爸川普和媽媽梅蘭妮亞（Melania）遊行時，朝民眾微笑並揮手致意。之後他坐在父母身旁觀看遊行，笑容繼續掛在臉上，有時還高興得歡呼。

巴隆甚至展現舅舅風範，在川普宣誓就職後簽署第一項行政命令時，站在後面的巴隆跟伊凡卡（Ivanka）的兒子西奧多庫許納（Theodore Kushner）玩摀臉逗弄小孩的躲貓貓遊戲。

伊凡卡將兒子抱在手上，站在伊凡卡身後的巴隆將雙手摀住臉再打開，將西奧多逗得樂不可支。

不過在此之前，巴隆在就職典禮站在笑臉迎人的哥哥和姊姊身邊時，雙眼死盯著地面。

但巴隆似乎越來越自在，會跟民眾揮手致意，臉上也出現笑容了。他在觀看區喝了幾口熱飲，手朝遊行隊伍指去，梅蘭妮亞也想看清楚是什麼東西。

巴隆也靠在爸爸身上，似乎跟他說了些什麼。川普和他最小的兒子看來心情很好，相當享受慶典表演。（譯者：中央社陳昱婷）1060121

(中央社)