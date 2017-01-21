川普就任 時代雜誌：7國剉咧等

川普今天正式就任美國第45位總統，美外交政策可望出現大轉彎，備受全球矚目。美「時代雜誌」（Time）分析，儘管俄羅斯大表歡迎，但全球至少有7個國家剉咧等。

時代所指的7國分別是墨西哥、日本、波羅的海3小國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、德國、法國。

報導諷刺說，川普上任後，由於對北約（NATO）功能的質疑態度，加上對俄觀感不同於前任，讓俄羅斯高唱凱歌。另外，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）等，也頗喜好川普上台。

報導指出，川普一直想要築牆的對象墨西哥，可能就要擔心了，墨西哥80%出口到美國，60%進口來自美國，但它又不像中國擁有強大忍受壓力，對墨西哥長期經濟影響難測。

再來是日本。川普雖與日首相安倍晉三有共同貿易及安全利益，但日本因能源問題與美國一樣，欲與俄羅斯保持友好關係，不過一旦美中出現紛爭，日本夾在兩大主要經貿夥伴之間的處境可想而知。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭，讓波羅的海3小國對川普上任後可能的變局特別敏感。尤其愛沙尼亞、拉脫維亞境內俄裔人數比重又比烏克蘭高，而川普對北約（NATO）「過時」的批判，讓同屬北約國家的波羅的海3小國異常緊張。

川普與俄羅斯的友好關係，讓德國總理梅克爾（Angela Merkel）領導歐盟制裁俄入侵烏克蘭，顯得相當尷尬，也可能有變數；加上川普與梅克爾兩人對民主、自由、移民、人權價值觀的認知也有落差。

至於法國，川普上任後，讓法國擔心選民在大選即將到來之際，選擇了極右派「民族陣線」（National Front）。若黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）當選總統，勢必屨行承諾領導法脫歐。另外，法國也擔心若俄羅斯以駭客協助瑪琳．雷朋時，川普是否睜一隻眼、閉一隻眼。

時代雜誌分析，回顧過去一段時間，美從未有新總統上任時讓境內外感受特別強烈，川普是否真兌現競選承諾，讓各國領袖聞風喪膽，只有時間能說明一切。1060121

(中央社)