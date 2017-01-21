男嬰遭棄小巷凍整晚 及時送醫撿一命
台南市有民眾今天上午在安平區一處小巷弄內發現1名未著衣物的男性棄嬰，疑在低溫黑夜中受凍許久失溫，所幸送醫急救後，生命徵象回穩。
台南市政府警察局第四分局安平派出所表示，上午8時許接獲劉姓民眾通報，指稱在古堡街一處巷弄內有男性棄嬰。警員趕到現場後，男嬰已被附近民眾抱起，並以衣物包覆保溫。經救護車送往醫院後，雖有失溫現象，但生命徵象已回穩。
發現男嬰的民眾向警方表示，昨晚隱約聽見好像有嬰兒哭聲；聽起來又像小貓叫，離住家又有一段距離，沒前往查看。上午仍聽到聲音，循聲音找尋後，才在小巷裡發現全身赤裸的小嬰兒，身上連著臍帶，感覺已冷到全身發白。
附近民眾得知後議論紛紛，有人說，昨晚氣溫驟降，可憐的小嬰兒就這樣在戶外受凍，丟棄的人真是太狠心。
警方說，已全力追查各項線索，希望趕快找到丟棄男嬰的人出面說明。1060121
(中央社)
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