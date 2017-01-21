劉德立接受巴拿馬星報專訪 談交流成果

駐巴拿馬大使劉德立當地時間20日接受「巴拿馬星報」專訪，暢談雙邊交流成果暨今年展望並介紹農曆新年年俗，台灣桌球教練黃榮欽夫婦及技術團技師黃國林在座。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月21日

駐巴拿馬大使劉德立當地時間20日接受「巴拿馬星報」（La Estrella de Panama）專訪，暢談雙邊交流成果暨今年展望並介紹農曆新年年俗，台灣桌球教練黃榮欽夫婦及技術團技師黃國林在座。

劉德立表示，巴拿馬是中華民國重要邦交國，至為珍視；因此於2015年10月抵任後，戮力增進雙邊關係。去年成功簽署3項雙邊協定（包括「台巴雙邊合作瞭解備忘錄」、「台巴技術合作協定」及「移民事務與防制人口販運合作協定」），並配合瓦雷拉總統提升教育、治安及醫衛等施政優先領域的理念，在各界友人鼎力支持下，已順利執行逾20項合作計畫。

此外，駐館推動今年第一季雙邊合作計畫包括：1月份，為促進體育交流，駐館與巴京市府合作執行「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」，特邀請精通西語的台灣專業桌球教練黃榮欽於15日抵巴進行為期3個月的指導，以提升巴國桌球競爭力，兼收協助兒童及青少年培養運動習慣，以防治犯罪之效。2月份，駐館將安排國泰醫院專業醫療團隊來巴為弱勢民眾15名免費進行人工膝關節置換手術。3月份，台灣將籌組貿訪團來巴參加國際商展，計有40家廠商（52攤位）參與。

黃國林也簡報自去年10月台灣重啟台巴技術合作情形，包括已針對「柑橘類黃龍病防治」辦理講習班及技術諮詢數場，另也派遣「鴿子蘭（聖神蘭）復育技術」及「海蝦早期死亡綜合症病害防治」相關領域專家來巴考察等。1060121

(中央社)