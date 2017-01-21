川普就任美總統 日本祝賀 德國怕怕

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川普今天宣誓成為美國第45位總統後，世界領袖紛紛做出回應，有些領袖祝賀他就職，德國副總理嘉布瑞爾則憂心忡忡地說，前方道路恐怕很坎坷。

路透社報導，德國副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）表示，如果美國新政府對中國大陸發動貿易戰爭，德國將需要一套新的亞洲經濟策略。他更發言警告保護主義。

他在川普宣誓就任數小時後表示，「我們今天聽到高昂的國家主義語調。」他告訴德國第二電視台（ZDF）：「我認為，我們得為一段坎坷艱辛的路程預做準備。」嘉布瑞爾是對川普就職最先回應的德國官員。

英國「每日郵報」網站報導，日本首相安倍晉三除了祝賀川普就職，並說希望加強兩國間「不可動搖的」關係。安倍在川普宣誓後數分鐘發表聲明說，期待「儘快在適合的場合」與川普再度會面。日本媒體傳出，安倍可能於1月底訪美。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在聲明中說，「聯手起來，我們受惠於強健的貿易投資關係和整合經濟，這支持加拿大和美國數以百萬計的工作機會。」「加美兩方都希望打造經濟，讓中產階級和努力工作進入中產階級的民眾，有取得成功的公平機會。」

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）敦促川普接受道德價值觀的引導，說他必須照顧窮苦和遭遺棄的人。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱川普為「友人」，還說他期望與川普「密切合作，讓以美同盟關係比以往更強健」。

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）推文祝賀川普就任，他用西文寫說：「我祝賀川普就職。我們將合作增進兩國關係，承擔起共同責任。」

但墨國前總統佛克斯（Vicente Fox）則沒這麼客氣，推文寫說：「談論忠誠嗎，川普？談論偉大嗎，川普？談論成功嗎？美國本來已經很偉大，很成功，然後你出現了。」

在俄羅斯，民眾在莫斯科徹夜狂歡，慶祝川普正式出任美國總統。福斯新聞（Fox News）報導，還有俄羅斯公司搶搭川普就職熱潮，推出超大型紀念幣，除印有川普人像，還寫「我們相信川普」（In Trump We Trust）字樣。（譯者：中央社蔡佳敏）1060121

(中央社)