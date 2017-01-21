學測英文科 全教總：3年來最簡單

全國教師工會總聯合會分析今年學測英文科指出，題目多取材網路文章，考點並無新意，常做考古題的同學有相當優勢；這份試題是近3年來最簡單，高分學生應該會大幅增加，想拿15級分同學應該要達90分。

此外，全國高級中等學校教育產業工會（簡稱全中教）則說，英文科翻譯題以玉山之美做為英文考題，正可以符應現在拚經濟，救觀光的政策，青年學子皆應具有向外國人介紹台灣旅遊勝地之能力。

至於作文方面，為三幅連環圖的推論與想像，已經有兩年未出現此題型，今年再次出現。全國高級中等學校教育產業工會說，作文主題為出遊塞車的經驗談，此為擁擠的台灣日常生活所常見現象，考生應很好發揮；但若是弱勢家庭、偏鄉、或家中無車、無舉家出遊經驗的考生，必須發揮想像力方能作答。

(中時)